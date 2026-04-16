Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Olay, Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 05.00 sıralarında ikamet ettiği adreste annesi A.A. ile tartışan 38 yaşındaki S.A., annesini darp etti. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan S.A., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, darp suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.