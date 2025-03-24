Annesini, “Ev işi yapmıyorsun” dediği için öldürmüş

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak üzerinde oturan anne Tuğşan Ceylan (44), yıllar önce eşinin hayatını kaybetmesiyle birlikte çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. 25, 22 ve 17 yaşında çocukları bulunan Tuğşan Ceylan en küçük kızı M.C'ye "Kızım artık biraz ev işlerine bak. Neden ev işine yardım etmiyorsun" dedi. Bunun üzerine anne-kız arasında tartışma çıktı. Tartışma anında hızla mutfağa giden M.C, buradan aldığı bıçakla döndüğü oturma odasında annesine saldırdı. M.C, annesini 8 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Evden gelen çığlık sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekibi Tuğşan Ceylan'ı yerde kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı muayenede talihsiz annenin hayatını kaybettiği belirlendi. M.C olay yerinde gözaltına alınırken, anne Tuğşan Ceylan'ın cenazesi otopsi için morga kaydırıldı. Yapılan otopside annenin vücuduna isabet eden bıçak darbeleri sonucu iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Anne katili olan M.C ise emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.