Annesini kucağından fırlayan 10 aylık bebek TIR’ın altında can verdi

Kaza saat 14.00 sıralarından Boğazköy kavşağında meydana geldi. N.Ö., yönetimindeki otomobil, kavşağa girdiği sırada, E.B., yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Özarslan, araç kapısının açılmasıyla araçtan fırlayarak yola savruldu. TIR'ın altına sürüklenen 10 aylık bebek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine, itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 10 aylık Yamaç bebeğin cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazada 10 aylık evlatlarını kaybeden Özarslan ailesinin, taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

