Annesini kucağından fırlayan 10 aylık bebek TIR’ın altında can verdi

Giriş Tarihi: 23.04.2026 17:39

Amasya-Samsun Karayolu, Boğazköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle annesinin kucağından fırlayan 10 aylık bebek Yamaç Özarslan, TIR'ın altında kalarak can verdi.

SERKAN ATICI
Kaza saat 14.00 sıralarından Boğazköy kavşağında meydana geldi. N.Ö., yönetimindeki otomobil, kavşağa girdiği sırada, E.B., yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Özarslan, araç kapısının açılmasıyla araçtan fırlayarak yola savruldu. TIR'ın altına sürüklenen 10 aylık bebek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine, itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 10 aylık Yamaç bebeğin cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazada 10 aylık evlatlarını kaybeden Özarslan ailesinin, taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AMASYA

