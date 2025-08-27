Haberler Yaşam Haberleri Annesini müstehcen ifadelerle rahatsız eden ev sahibine dehşeti yaşattı! “Namusumu temizledim”
Giriş Tarihi: 27.8.2025 23:19

Erzurum'da meydana gelen kan donduran olayda, Ardahan’da çalışan 16 yaşındaki şahıs, Erzurum’da yaşayan annesinin ev sahibi tarafından müstehcen ifadelerle rahatsız edildiğini öğrenince, şahsın iş yerine gitti. Burada ev sahibi L.B.’ye “Sen misin?” dedikten sonra defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılırken, E.S., kendisini “Namusumu temizledim” diyerek savundu.

İHA
Edinilen bilgiye göre, olay Yakutiye ilçesine bağlı Emin Kurbu Mahallesi Libya Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Ardahan'da çalışan E.S. (16), Erzurum'da yaşayan annesinin ev sahibi tarafından rahatsız edildiğini öğrendi. Ev sahibi L.B.'nin annesini uzun süredir müstehcen ifadelerle rahatsız ettiğini öğrenen E.S., şahsın iş yerine gitti. Burada şahsa "Sen misin?" diyen E.S., daha sonra yanında getirdiği sallama olarak tabir edilen bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan L.B. ağır yaralandı. Şahıs ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan L.B.'nin hayati tehlikesi devam ederken, olay yerinden kaçan E.S. sosyal medya üzerinden kendini ihbar etti. Soğukkanlılıkla bıçaklama anlarını anlatan E.S., saldırıyı namusu için gerçekleştirdiğini söyledi. Yaklaşık 5 saat boyunca aranan E.S., akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde cadde üzerinde yürürken Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan çocuk, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

