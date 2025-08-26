Sultangazi'de annesini öldürüp taksi ile kaçmıştı! Sakarya'da yakalandı! "Elimdeki silahı görünce..."

HAPİSE GİRİNCE ANNESİ SİLAHI YOK ETMİŞ

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Azad Kınay'ın bir süre önce yaralama suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olaya neden olay kavgayla ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheli cezaevine girince annesi evdeki silahı alıp yok etmişti. Şüpheli çıkınca sürekli silahını sordu annesi vermedi. İddiaya göre olay günü bir yerden bulduğu silahı yine eve getirince annesi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada anne başından vuruldu.