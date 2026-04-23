Annesini öldürüp canına kıydı

Giriş Tarihi: 23.04.2026

İBRAHİM CANBULAT
Samsun'un İlkadım ilçesinde 23 yaşındaki Muhammet Karademir, tartıştığı annesi Ayşe Karademir'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde hayvan ticaretiyle uğraşan Muhammet Karademir (23) ile annesi Ayşe Karademir (59) arasında tartışma çıktı. Muhammet Karademir av tüfeğiyle annesine ateş etti. Annesini vuran Muhammet Karademir, aynı tüfekle intihar etti. Muhammet Karademir'in daha önce "uyuşturucu kullanmak" suçundan kaydı olduğu ve kumar borcunun bulunduğu belirtildi.
#İLKADIM #SAMSUN

