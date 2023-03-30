Annesini öldürüp, intihar eden Emrah’ın babası: Aile faciası yaşandı

'CENAZE ARACINI GÖRDÜĞÜM O AN YIKILDIM'

Olay günü eşinin cenazesi evden çıkartılırken sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yaşar Karataş, yaşadıklarını anlattı. Olay günü eve geldiğinde böyle bir olayla karşılaşacağına ihtimal vermediğini belirtip, "Polis ve olay yeri inceleme ekipleri eve girdi, beni almadılar. O sırada aklıma 'ölüm' diye bir şey gelmedi. Daha sonra bana bir kağıt uzatıp, 'evi teslim ettiğimize dair imza at' dediler. İmzayı atar atmaz, cenaze aracını gördüm. Zaten o an yıkıldım. Hastanede gözümü açtım. İğnelerle bugünlere geldim. Büyük bir aile faciası yaşandı, zor, kolay değil. Bu da bize Allah'ın bir imtihanı. Yapacak bir şey yok. Kimse, 'Oğlum, eşim, ailem dört dörtlük' demesin. Kimin ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Bunu kilitli sandığın içerisine de koysan olacağı varmış. İnsanların anasının karnında kaderleri yazılıyor. Bize de Allah'a şükretmek kalıyor" dedi.