SULTANBEYLİ'DE Orhan Oruçgüney (26), tartıştığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney'i (54) boynundan keserek öldürdü. Olay, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi üzerindeki iki katlı binada sabah saatlerinde meydana geldi. Orhan Oruçgüney, annesiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Oruçgüney, bıçakla annesinin boynunu kesti. Sesleri duyan komşularn haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Orhan Oruçgüney'in psikolojik sorunları olduğu ve daha önce şizofreni tanısıyla Erenköy Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.