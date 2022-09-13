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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Annesinin çalınan altın dişlerini arıyor

Ordu’da 95 yaşında vefat eden Behiye Karacı’nın 2 adet altın dişi toprağa verilmeden önce çalındı. Oğlu bir aydır annesinin altın dişlerini arıyor

HAMZA ALP
Annesinin çalınan altın dişlerini arıyor
Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Sait Karacı'nın annesi Behiye Karacı (95), 7 Ağustos gecesinde vefat etti. Yaşlı kadının ağzında vefat etmeden önce bulunan 2 adet altın diş, iddiaya göre o gece ağzından alındı. Annesinin, çalındığını ileri sürdüğü altın dişleri bir aydan fazla süredir arayan ve olumlu bir sonuca ulaşamayan Sait Karacı, "Annemin öldüğü gece dişleri çalındı. Ölmeden önce dişler ağzındaydı, ablam ve ben yemeğini vermiştik. O esnada altın dişleri ağzında duruyordu. İki tane üst tarafta altın dişi vardı, o zamandan bu yana kayıp" dedi.



'GETİRENE 2 TON FINDIK'
Karacı, "Ben o dişleri, anneme ait olduğu için mezarına koyacaktım. Dişleri getirene 2 ton fındık vereceğim. Eğer birisi çaldıysa geri getirsin. Dişler en fazla 2 bin TL yapar, ben 100 bin TL'lik fındık veriyorum" dedi.

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Annesinin çalınan altın dişlerini arıyor
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