Annesinin erkek arkadaşını öldürdü

Konya
'da Hüseyin Keleş (21), annesinin erkek arkadaşı Hacı Hasan Gökgöz'ü (55), silahla vurularak öldürdü. Konya'nın merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde Hacı Hasan Gökgöz ile Hüseyin Keleş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Hüseyin Keleş, yanında bulunan tabanca ile Hacı Hasan Gökgöz'e ateş edip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı hâlde bulunan Hacı Hasan Gökgöz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Hüseyin Keleş ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Keleş'in annesinin Gökgöz ile birlikte olmasından rahatsızlık duyduğu, olayın bundan kaynaklandığı ileri sürüldü.