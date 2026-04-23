Annesinin kucağından yola savruldu: 10 aylık bebek feci şekilde can verdi!

Kaza, Boğazköy mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Nihat Ö., yönetimindeki otomobille, ailesiyle birlikte akrabasının taziyesinden dönerken kavşağa girdiği sırada, E.B. idaresindeki TIR ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Özarslan, araç kapısının açılması sonucu yola savruldu. Yola düşen bebek, TIR'ın altına kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.