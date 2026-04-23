Haberler Yaşam Haberleri Annesinin kucağından yola savruldu: 10 aylık bebek feci şekilde can verdi!
Giriş Tarihi: 23.04.2026 18:03

Annesinin kucağından yola savruldu: 10 aylık bebek feci şekilde can verdi!

Amasya'da meydana gelen yürekleri yakan olayda, akrabalarının taziye ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil TIR ile çarpıştı. Kazada annesinin kucağından yolsa savrulan 10 aylık Yamaç bebek TIR’ın altında kalarak feci şekilde can verirken, 4 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam
Annesinin kucağından yola savruldu: 10 aylık bebek feci şekilde can verdi!
Kaza, Boğazköy mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Nihat Ö., yönetimindeki otomobille, ailesiyle birlikte akrabasının taziyesinden dönerken kavşağa girdiği sırada, E.B. idaresindeki TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Özarslan, araç kapısının açılması sonucu yola savruldu. Yola düşen bebek, TIR'ın altına kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yamaç Özarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Nihat Ö. ile araçtaki bebeğin annesi Emine, babası Burak Özarslan (36) ve dedesi S.Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#AMASYA #AFAD

Annesinin kucağından yola savruldu: 10 aylık bebek feci şekilde can verdi!
