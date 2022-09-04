Annesinin minik Herkül’ü ‘Ata’ artık melek oldu

ANTALYA'DA doğuştan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı bulunan ve doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata Özdemir, 5 yaşında hayatını kaybetti. Tarık ve Ceylan Özdemir çiftinin ilk çocuğu Ata, 2017'de dünyaya geldikten sonra büyük bir yaşam mücadelesi verdi. 9 kez yoğun bakıma alınan ve verdiği mücadele ile kendisine hayran bırakan Ata'nın annesi Ceylan Özdemir, oğlunu 'Minik Herkül'üm' diye seviyordu. Baba Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ata'nın melek olduğunu belirterek, "İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki canımdan bir parça oldun. Her zaman diyordum; bir gün acıların olmadığı bir diyarda buluşacağız. Sen o diyara göçtün yavrum. Beni orada bekle babacığım" dedi.