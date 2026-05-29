Annesinin sevgilisini öldüren katil tutuklandı

Olay, dün sabaha karşı merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanmış, Hüseyin Keleş gece saatlerinde annesinin Hacı Hasan Gökgöz ile birlikte yaşadığı eve gitmiş, yaşanan tartışma sonucu Gökgöz'ü tabanca ile vurarak öldürmüştü.

'BU SAATTE BURAYA GELİNİR Mİ DEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ'

Dedesinin evinde yakalanan katil zanlısı Keleş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 farklı suç kaydı bulunan Katil zanlısı ifadesinde, "Ara sıra annemi görmeye giderdim. Hep adam yokken eve giderdim. En son gittiğimde oda evdeydi. Hakkında bir suçtan dolayı firar olduğu için onu ihbar edip yakalatmıştım. O cezaevine girdikten bir süre sonra bende cezaevine girdim. Cezaevindeyken aramız iyiydi. Hacı Hasan bir hafta önce cezaevinden çıktı. Arife günü gece saatlerinde annemi görmeye gittim. Hacı Hasan 'Bu saatte buraya mı gelinir? diyerek bana hakaret etti. Tartıştık ve yanımda bulunan silahla ateş ettim" dedi.

Yapılan incelemeler sonucunda Hüseyin Keleş'in olaydan sonra amcasını arayarak hem Hacı Hasan'ın hem de onun üzerine kapanan annesinin ölmüş olabileceğini söylediği, ardındın tekrar arayarak Hacı Hasan'ın yaralı olduğu, annesine zarar verebileceğini söylediği ileri sürüldü. Evde 5 adet kovan bulunduğu, 3'ünün Hacı Hasan Gökgöz'e isabet ettiği kaydedildi.