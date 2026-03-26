Haberler Yaşam Haberleri Annesiyle tartışmıştı: Evden kaçan küçük kızdan iyi haber!
Giriş Tarihi: 26.03.2026 12:07

Annesiyle tartışmıştı: Evden kaçan küçük kızdan iyi haber!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde küçük kız ile annesi arasında cep telefonunu elinden alındığı için tartışma çıktı. Evden kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu metruk evde jandarma tarafından bulundu.

İHA Yaşam
Annesiyle tartışmıştı: Evden kaçan küçük kızdan iyi haber!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki İklim Nur İnce, dün akşam Himmetli Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Nuran İnce ile cep telefonunu elinden aldığı için tartıştı. Tartışmasının büyümesi üzerine sesleri duyan aile büyükleri eve geldi. Bu sırada İklim Nur evden kaçtı. İklim Nur İnce'nin ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İnce'nin evinin çevresinde iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı.

KÜÇÜK KIZ BULUNDU

Evin yakınlarındaki metruk binada jandarma iz takip köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada İklim Nur İnce binada bulundu. Jandarma ekipleri, İklim Nur'u sağlık kontrollü için hastaneye götürürken aile kızlarının bulunmasında emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesiyle tartışmıştı: Evden kaçan küçük kızdan iyi haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz