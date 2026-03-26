Annesiyle tartışmıştı: Evden kaçan küçük kızdan iyi haber!

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki İklim Nur İnce, dün akşam Himmetli Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Nuran İnce ile cep telefonunu elinden aldığı için tartıştı. Tartışmasının büyümesi üzerine sesleri duyan aile büyükleri eve geldi. Bu sırada İklim Nur evden kaçtı. İklim Nur İnce'nin ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İnce'nin evinin çevresinde iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı.