Antakya’da eğitime sağanak engeli

Giriş Tarihi: 10.04.2026 01:12 Son Güncelleme: 10.04.2026 01:15

Hatay Valiliği, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Antakya ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gece saatlerinde kendisi göstermeye başlayan yağış, gün boyunca etkisi devam etti. Aşırı yağışlardan dolayı kent merkezinin bazı yolları sular altında kaldı.

Kuvvetli yağışın etkisini devam etmesinin ardından Hatay Valiliği tarafından resmi açıklama yapıldı. Hatay Valiliği tarafından yapılan, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle 10 Nisan 2026 Cuma Günü Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" açıklaması yer aldı.

