Antalya Adrasan Arası Kaç Km? Adrasan Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özellikle yaz aylarında hem tarihi, hem kültürel, hem mimari hem de doğa turizmi açısından en uğrak noktalardan olan Antalya, binlerce gezgini ve turisti ağırlamaktadır. Kumluca ilçesine bağlı Adrasan beldesi de, Antalya'nın en bilinen ve en sık seyahat edilen lokasyonları arasında bulunmaktadır. Antalya Adrasan arası kaç km olduğu ve iki lokasyon arasındaki mesafenin kaç saat sürer olduğu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen kişiler, dikkatli bir araştırmanın içerisine girmektedir. Adrasan Antalya arası kaç kilometre ise, tercih edilecek gezi planlaması ve de yola çıkış saati, en uygun biçimde kararlaştırılacaktır.

Antalya Adrasan Arası Kaç Km?

Antalya hem ülke içinden, hem de ülke dışından çok fazla turiste ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle yabancı turist sayısının oldukça fazla olduğu Antalya'da, gezilip görülmesi gereken pek çok nokta bulunmaktadır. Adrasan'da bu noktalar arasında bulunmaktadır. Antalya Adrasan arasındaki km bilgisi de, çeşitli sebeplerle bu bölgeye seyahat planlamak isteyen kişiler açısından oldukça önemlidir. Antalya Adrasan arası 90 km olarak bilinmektedir.

Adrasan Antalya Arası Kaç Kilometre?

Adrasan; doğal güzelliğiyle, kumsalı ve sahiliyle, tarihi mimarisiyle, kültürel yapısıyla ve turistlik eğlence mekanlarıyla binlerce ve belki de on binlerce kişiyi ağırlamaktadır. Antalya'nın sayısız güzelliklerinin ve sayısız bölgelerinin yanı sıra, Adrasan beldesi ve koyu merak edilen lokasyonlardan bir tanesidir. Adrasan Antalya arası 95 kilometredir ve çeşitli ulaşım araçlarıyla iki lokasyon arasındaki mesafe tamamlanabilmektedir.

Antalya ve Adrasan Arası Kaç Saat Sürer?

Antalya şehir merkezinden, Adrasan beldesine çeşitli ulaşım araçlarıyla seyahat etmek mümkündür. Bu ulaşım araçları arasında, özel araç, otobüs, toplu taşıma aracı (dolmuş) gibi çeşitli imkanlar mevcuttur. Hangi ulaşım aracıyla yola çıkılacak ise, ortak varış süresi 1 saat 30 dakika olmaktadır. Antalya ve Adrasan arası 1,5 saat sürmektedir ve güzergah olarak da yine ortak bir güzergah kullanılmaktadır.