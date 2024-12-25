Antalya Balıkesir Arası Kaç Km? Balıkesir Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya Balıkesir arasında uzanan yolculuk, Akdeniz'in hareketli atmosferinden Ege'nin huzur dolu kıyılarına doğru unutulmaz bir geçiş sunar. Yol boyunca değişen manzaralar, bu rotayı eşsiz bir deneyim haline getirir. Doğal güzelliklerin farklılıklarını keşfetmek isteyenler için bu güzergâh, her mevsimde başka bir hikâye sunar. Antalya Balıkesir arası kaç km ve kaç saat sürer soruları iki şehir arasındaki doğanın nasıl bir geçiş sunduğunu gözlemlemek için iyi bir fırsattır.

Antalya Balıkesir Arası Kaç Km?

Antalya ile Balıkesir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 526 kilometredir. Yol boyunca, Akdeniz'den Ege'ye geçişin etkileyici manzaralarını gözlemlemek mümkündür. Bu mesafeyi planlı bir rota ile aşmak, yolculuğu daha keyifli hâle getirebilir.

Balıkesir Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya ile Balıkesir arasındaki yolculuk süresi, özel araçla yaklaşık 6 saat 30 dakikadır. Trafik durumu, mola noktaları ve hava şartları süreyi etkileyebilir. Toplu taşıma araçlarıyla seyahat edilirse, bu süre yaklaşık 8 saate kadar çıkabilir. Seyahatinizi konforlu hâle getirmek için mola noktalarını değerlendirmek önemlidir.