Haberler Yaşam Haberleri Antalya Burdur Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Burdur Antalya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 16:54 Son Güncelleme: 3.10.2022 17:23

Antalya Burdur Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Burdur Antalya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Antalya Burdur arası kaç kilometre yol mesafesi olduğunu öğrenmek istiyorsanız mutlaka bu içeriğimize göz gezdirmelisiniz. Burdur Antalya arasında yola çıkacak olan bireylerin merak ettiği detaylardan birisi de, Burdur Antalya arası kaç saat yol sürdüğüdür. Peki, otobüsle Antalya Burdur arası kaç saat sürer? İşte detaylar...

Antalya Burdur Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Burdur Antalya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Akdeniz Bölgesi'nin cazibe merkezi de şehrimiz Antalya ile Ege Bölgesi'nin sakin şehri Burdur arasında gidiş geliş yapacak olan vatandaşlar Antalya Burdur arası kaç km yol mesafesi olduğunu araştırmaktadır. Uçak, otobüs ve özel araçla ulaşımın mevcut olduğu Burdur Antalya arası kaç saat? Gelin hep birlikte detayları inceleyelim.

ÖZEL ARAÇLA ANTALYA BURDUR ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Burdur Antalya arasında yolculuk yapmak için bazı bireyler özel araçla yola çıkmayı tercih etmektedir. Özel araçla seyahat Antalya Burdur arasındaki karayolları sayesinde oldukça yoğun diyebiliriz. Bu iki şehir arasındaki mesafe özel araçla yaklaşık olarak 128 kilometredir.

OTOBÜSLE BURDUR ANTALYA ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Antalya Burdur arasında yolculuk yaparken şehirler arası otobüsleri tercih edebilirsiniz. Antalya Burdur arası yol mesafesi otobüs firmasının güzergâhına göre değişiklik gösterebilir. Yaklaşık olarak otobüsle Antalya Burdur arası yol mesafesi 135 kilometredir.

UÇAKLA ANTALYA BURDUR ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Zamandan tasarruf etmek isteyen ve gidilecek olan şehre en kısa zamanda ulaşmak isteyen bireyler genellikle havayollarını tercih etmektedir. Burdur Antalya arasında da ne yazık ki havayolları firmaları seferler düzenlememektedir, çünkü Burdur ilimizde havalimanı bulunmamaktadır. Uçakla Antalya Burdur arası yol mesafesi 100 kilometredir.

ANTALYA BURDUR ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Antalya Burdur arası yolculuklar, tercih edilen vasıtalara göre farklılıklar gösterebilir. Otobüsle Antalya Burdur arası yol süresi yaklaşık 2 saat, özel araçla 1 saat 20 dakikadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
BENZİN FİYATI ne kadar, kaç TL, düşecek mi? Bugün motorine / benzine indirim var mı? 3 Ekim LPG, mazot, benzin ve akaryakıt fiyatları güncel
2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? 850 - 1250 TL Aile Destek Programı Paketi e-Devlet başvuru ekranı - şartları!
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya Burdur Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Burdur Antalya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA