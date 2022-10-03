Antalya Burdur Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Burdur Antalya Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Akdeniz Bölgesi'nin cazibe merkezi de şehrimiz Antalya ile Ege Bölgesi'nin sakin şehri Burdur arasında gidiş geliş yapacak olan vatandaşlar Antalya Burdur arası kaç km yol mesafesi olduğunu araştırmaktadır. Uçak, otobüs ve özel araçla ulaşımın mevcut olduğu Burdur Antalya arası kaç saat? Gelin hep birlikte detayları inceleyelim.

ÖZEL ARAÇLA ANTALYA BURDUR ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Burdur Antalya arasında yolculuk yapmak için bazı bireyler özel araçla yola çıkmayı tercih etmektedir. Özel araçla seyahat Antalya Burdur arasındaki karayolları sayesinde oldukça yoğun diyebiliriz. Bu iki şehir arasındaki mesafe özel araçla yaklaşık olarak 128 kilometredir.

OTOBÜSLE BURDUR ANTALYA ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Antalya Burdur arasında yolculuk yaparken şehirler arası otobüsleri tercih edebilirsiniz. Antalya Burdur arası yol mesafesi otobüs firmasının güzergâhına göre değişiklik gösterebilir. Yaklaşık olarak otobüsle Antalya Burdur arası yol mesafesi 135 kilometredir.

UÇAKLA ANTALYA BURDUR ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Zamandan tasarruf etmek isteyen ve gidilecek olan şehre en kısa zamanda ulaşmak isteyen bireyler genellikle havayollarını tercih etmektedir. Burdur Antalya arasında da ne yazık ki havayolları firmaları seferler düzenlememektedir, çünkü Burdur ilimizde havalimanı bulunmamaktadır. Uçakla Antalya Burdur arası yol mesafesi 100 kilometredir.

ANTALYA BURDUR ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Antalya Burdur arası yolculuklar, tercih edilen vasıtalara göre farklılıklar gösterebilir. Otobüsle Antalya Burdur arası yol süresi yaklaşık 2 saat, özel araçla 1 saat 20 dakikadır.