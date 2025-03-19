Antalya – Burdur karayolunda TIR kazası: 2 ölü

Kaza, 18 Mart Salı günü saat 17:30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. Onur Cengiz'in yönetimindeki TIR, kent merkezi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri TIR sürücüsü Onur Cengiz ile yolcu olarak bulunan Mustafa Erkuş hayatını kaybettiğini belirledi. Sacının olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANKARA VE ISPARTA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından TIR sürücüsü Orkun Cengiz'in cenazesi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine götürüldü. Arkadaşı Mustafa Erkuş'un cenazesi ise toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderimdi. Erkuş'un biri 10 aylık iki çocuk babası olduğu öğrenildi.