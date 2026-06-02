Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 4 gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden gazeteci olarak bilinen C.D., ABB TV sorumlusu B.Ü., ABB TV'nin eski müdürü B.Ş. ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kuaförü olarak bilinen Ö. S. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 3'ünün gözaltına alındığı, 1 kişinin ise arandığı öğrenildi. Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.