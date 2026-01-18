Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 5 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler eski Daire Başkanı Selahattin Artun, ALDAŞ İdari İşler ve Bilişim Şube Müdürü Yüksel Özdoğan, ASAT Özel Kalem Şoförü Oktay Özalp ve ALDAŞ Özel Kalem Şoförü Mehmet Yavuz ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

399 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mülkiye Başmüfettişi ve bilirkişi raporlarında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. üzerinden yapılan usulsüz harcamalar nedeniyle 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruş tutarında kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Raporda, 1995 yılında ASAT Genel Müdürlüğü ile yapılan müşavirlik sözleşmesi kapsamında ALDAŞ tarafından gerçekleştirilen harcamaların yüzde 15 fazlasıyla ASAT'a fatura edildiği, ancak bu faturaların dayanağı olan belgelerin sunulmadığı, incelemelerin engellendiği ve ödemelerin yalnızca ASAT Genel Müdürü onayıyla yapıldığı kaydedildi.

USULSÜZ SEYAHATLER, LÜKS HARCAMALAR VE FATURASIZ GİDERLER

ALDAŞ kayıtlarında, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin büyük bölümünün şirket tarafından karşılandığı, resmi görevlendirmesi bulunmayan veya kurumlarla ilgisi olmayan kişilerin bu seyahatlere katıldığı tespit edildi. Seyahat, konaklama ve temsil-ağırlama giderlerinin isim, tarih ve oda bilgisi olmadan muhasebeleştirildiği, belediye ya da şirketle ilişkisi bulunmayan kişiler ile yabancı uyruklu bazı şahısların konaklama giderlerinin de kamu kaynaklarından ödendiği belirlendi. Bilirkişi raporunda, lüks işletmelerde yapılan temsil ve ağırlama harcamaları, bazı yurt dışı faturalarında alkol tüketiminin yer alması ve harcamaların kimler adına yapıldığının belirtilmemesi nedeniyle 63 milyon 414 bin lira kamu zararı oluştuğu ifade edildi.

ARAÇLAR, DEMİRBAŞLAR VE YAZILIM PROJESİ

Şirket tarafından kiralanan hizmet araçlarının kişisel kullanımda olduğu, trafik cezalarının da kamu kaynaklarından karşılandığı, bu kalemde 24 milyon 782 bin lira zarar oluştuğu tespit edildi. Şirket demirbaşına kayıtlı cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarların üçüncü kişilere verildiği ve 8 milyon 400 bin lira kamu zararı meydana geldiği bildirildi.

Raporda ayrıca, yürütülen yazılım projesi kapsamında 158 milyon lira harcandığı, buna ek olarak 59 milyon liralık yazılım alımıyla şirketin herhangi bir kazanç elde etmediği ve bu kalemde 274 milyon 969 bin liralık kamu zararı oluştuğu kaydedildi.