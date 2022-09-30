Haberler Yaşam Haberleri Antalya Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:03 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:05

Antalya Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye’nin gözde şehirlerinden olan, en önemli tatil beldelerinden olan ve Akdeniz Bölgesi’nde konumlanmış olan Antalya ile yine Türkiye’nin bir o kadar güzel olan ve Ege Bölgesi’nde yer alan Denizli arasında çeşitli sebeplerden ötürü seyahatler gerçekleşiyor. Buna bağlı olarak, Antalya Denizli arası kaç km sorusu kişiler tarafından merak ediliyor. Merak edilen Denizli Antalya arası kaç km sorusu, genel olarak ise internet üzerinden araştırılmakta. Peki ya, Antalya Denizli arasında kaç km var? Özel araba, otobüs ve uçakla iki şehir arası kaç saat sürüyor ve kaç kilometre? İşte detaylar…

Antalya Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Seyahat planlamaları için en doğru olan yöntem, seyahat öncesinde Denizli Antalya arası kaç km olduğunu hesaplamak olacaktır. Bu yöntem sayesinde karar verilen yolculuklar en sağlıklı şekilde tamamlanabiliyor. Peki, Denizli Antalya arası kaç saat? İşte tüm detaylar...

Antalya Denizli Arası Kaç Km?

Özellikle yaz aylarında, Akdeniz'in incisi Antalya ve Ege'nin köprüsü Denizli arasında yoğun bir şekilde seyahat gerçekleşiyor. Tatil için en ideal yerlerden olan Antalya, özelliği sebebi ile pek çok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Bu seyahatler öncesinde pek çok insanın merak ettiği en önemli konulardan biri ise Antalya Denizli arası kaç km olduğudur. Antalya ve Denizli arası 222 km olarak belirlenmiştir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Biri Akdeniz, diğeri ise Ege Bölgesi'nde konumlanmış iki kent olan Antalya ve Denizli arasında bölge farkı olmasına rağmen, aralarındaki mesafe pek de fazla olmamaktadır. Bu sebeple, kişiler aciliyetlerine ve seyahat sebeplerine göre çeşitli vasıtaları tercih edebilmektedir. Antalya ve Denizli arasındaki varış saati süresi ve de kilometre mesafesi; özel araç, uçak ve otobüs ile şu şekilde ifade edilebilir;

  • Özel araçla, Antalya ve Denizli arası; 222 kilometredir ve 2 saat 53 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Uçakla, Antalya ve Denizli arası; 170 kilometredir ve 40 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Otobüsle, Antalya ve Denizli arası; 218 kilometredir ve 3 saat 19 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Antalya Denizli Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Denizli Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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