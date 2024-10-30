Antalya Elmalı Arası Kaç Km? Elmalı Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya ile Elmalı arasındaki yolculuk, bir yandan coğrafyanın sunduğu doğal güzellikleri keşfetme fırsatı sunarken, diğer yandan bu iki bölge arasındaki kültürel farklılıkları deneyimleme imkanı da sağlar. Bu güzergahı tercih edenler, Antalya'nın deniz kenarındaki sıcak ikliminden Elmalı'nın serin yaylalarına doğru yol alarak farklı bir atmosferle karşılaşır. Bu yüzden birçok kişi Antalya Elmalı arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi soruları araştırır.

Antalya Elmalı Arası Kaç Km?

Antalya şehir merkezi ile Elmalı ilçesi arasındaki mesafe, genel olarak yaklaşık 110 kilometre civarındadır. Güzergahüzerinde kullanılan rotaya göre mesafede ufak farklılıklar görülebilir. Antalya-Korkuteli yolu, Elmalı'ya ulaşımda en sık tercih edilen yoldur ve hem güvenli hem de manzaralı bir yolculuk sağlar. Bu güzergah boyunca özellikle dağlık alanlarda hız limitlerine dikkat etmek ve kış aylarında yol durumu ile ilgili bilgi almak önemlidir.

Elmalı Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

110 kilometrelik bu mesafe, özel araçla yaklaşık 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında bir sürede tamamlanabilir. Yolculuk süresi; trafik yoğunluğu, hava koşulları ve tercih edilen güzergaha göre değişiklik gösterebilir. Özellikle yaz dönemlerinde artan trafik yoğunluğunu ve dağ yollarındaki olası yavaşlamaları göz önünde bulundurmak gerekir.