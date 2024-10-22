Antalya Hatay Arası Kaç Km? Hatay Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sadece Akdeniz Bölgesi'nin değil, Türkiye'nin en çok turist alan şehirlerinden biri olan Antalya, her mevsim yerli ve yabancı misafirlerine ev sahipliği yapar. Hatay, Antalya ile aynı coğrafi bölgede yer almasına rağmen bölgenin yeryüzü şekilleri ve geniş yüzölçümü sebebiyle iki şehir birbirilerinden oldukça uzakta konumlanmışlardır. Merak edilen ise Antalya Hatay arası kaç km ve Hatay Antalya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer olmaktadır.

Antalya ile Hatay Arası Kaç Kilometredir?

Antalya ve Hatay, Akdeniz Bölgesi'nin farklı özellikleri ile ön plana çıkan iki önemli şehridir ve ikisi arasında kara yoluyla yolculuk yapmak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı ilk şey mesafe konusudur. Akdeniz bölgesinin batısında yer alan Antalya ile bölgesinin doğusunda konumlanan Hatay arasındaki mesafe 780 kilometre kadardır. Aynı bölgede olmalarına karşın bölgenin yeryüzü şekilleri ve enine geniş yüzölçümü sebebiyle çok uzak kalan Hatay ile Antalya arasında yapılacak yolculuk manzarası ile keyifliyse de uzunluğu ile yorucu olabilir.

Hatay Antalya Arası Kaç Saat Sürer?

Antalya'dan Hatay'a ya da tam tersi istikamette yapılan kara yolu yolculuklarında, mesafenin yanı sıra sürenin ne kadar olacağı da en çok merak edilen konular arasındadır. İki kent arasında yapılacak yolculuğun süresi, kullanılan araç, yol durumu, mola süreleri ve sayısı ile trafik yoğunluğu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Ortalama olarak bu süre 9,5 saat ile 10 saat arasıdır. Özellikle yaz aylarında yoğun turist trafiği nedeniyle süre uzayacaktır.

Antalya ile Hatay Yol Güzergahları Nelerdir?

Antalya ile Hatay arasında yapılacak bir yolculukta farklı güzergahlar tercih edilebilir. Yolculuğun planlandığı tarihe ve hava durumuna göre en uygun güzergahı seçmekte fayda bulunmaktadır. Genellikle karayolu ile yapılan bu yolculukta, Muğla'dan başlayıp Hakkari'de sona eren ve Türkiye'nin güneyinden geçen D400 kara yolu iyi bir alternatiftir. Akdeniz kıyı şeridinden giden bu yol belli bir yere kadar takip edildikten sonra Hatay'a dönülür ve Akdeniz kıyısı boyunca uzanarak, manzarasıyla keyifli bir seyahat sunan D400 yolu terk edilmiş olur. Alternatif olarak, otoyol kullanarak daha hızlı da hedefe varılabilir.