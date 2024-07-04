Antalya havadan bir başka güzel

Belek Boğazkent'te yer alan GyroAntalya havacılık merkezinde gerçekleştirilen uçuşların bu kez misafirleri turist rehberleri oldu. Bu özel deneyimi yerinde deneme şansı bulan rehberler, Gyrocopter turuna çıktılar.

Gökyüzünde adrenalin dolu uçuş sayesinde kentin doğal güzelliklerini havadan görme fırsatı buldular.

GÖKYÜZÜNDEN BİR BAŞKA GÜZEL

Antalya Belek Boğazkent'te yer alan pistten Gyrocopter ile havalanan turistler ve tur rehberleri kentin sahillerini, tarihi ve kültürel yerlerini ve dünyaca ünlü Belek golf alanlarını gökyüzünden seyretme şansı buluyorlar. Kent güzelliklerine havadan 15 dakika gözlemliyorlar. Turistler Antalya'nın havadan bir başka güzel olduğunu söylediler. Gyrocopter yetkilileri ayrıca gün doğumu ve gün batımı turlarının da ilgi çektiğini kaydetti.