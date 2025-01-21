Haberler Yaşam Haberleri Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Km? Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Dakika, Ne Kadar Sürer?
Giriş Tarihi: 21.1.2025 15:19 Son Güncelleme: 21.1.2025 15:19

Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Km? Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Dakika, Ne Kadar Sürer?

Antalya'nın gözde tatil beldelerinden biri olan Belek, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir destinasyondur. Antalya’nın turistik bölgeleri arasında yer alan Belek, kolay ulaşımı ve doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Bölgeye ulaşımın sağlandığı yollar, modern altyapıya sahip olup seyahat edenlere konfor sağlar. Antalya Havalimanı Belek arası kaç km, kaç dakika, ne kadar sürer demeden önce gayet rahat bir yolculuk olacağını söyleyebiliriz.

Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Km? Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Dakika, Ne Kadar Sürer?

Antalya, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve modern turistik olanaklarıyla tanınan bir şehirdir. Dünyanın dört bir yanından turistlerin akın ettiği Antalya, mavi bayraklı plajlarıyla unutulmaz deneyimler sunar. Belek ise Antalya'nın en popüler tatil destinasyonlarından biri olarak öne çıkar. Antalya Havalimanı Belek arası kaç km, kaç dakika, ne kadar sürer sorularıyla ziyaretçilerin aklında muhtemelen soru işareti kalmayacaktır.

Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Km?

Antalya Havalimanı ile Belek arasındaki mesafe yaklaşık olarak 35-40 kilometredir. Bu mesafe, trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak kısa bir yolculuk anlamına gelmektedir.

Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Dakika, Ne Kadar Sürer?

Antalya Havalimanı'ndan Belek'e ulaşım süresi, trafik koşullarına bağlı olarak ortalama 30-40 dakika sürmektedir.Özellikle turizm sezonunda trafik yoğunluğu artabilir ve seyahat süresi biraz daha uzayabilir. Ancak genel olarak, havalimanından Belek'e ulaşım oldukça hızlı ve konforludur. En konforlu ve hızlı seçeneklerden biri havalimanı transferidir. Önceden rezervasyon yaptırarak havalimanı transferiyle otelinize ulaşabilirsiniz ya da toplu taşımaları kullanabilirsiniz. Bunun yanında araç kiralama hizmetlerini de göz önünde bulundurabilirsiniz.

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Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Km? Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Dakika, Ne Kadar Sürer?
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