Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Km? Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Dakika, Ne Kadar Sürer?

Antalya, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve modern turistik olanaklarıyla tanınan bir şehirdir. Dünyanın dört bir yanından turistlerin akın ettiği Antalya, mavi bayraklı plajlarıyla unutulmaz deneyimler sunar. Belek ise Antalya'nın en popüler tatil destinasyonlarından biri olarak öne çıkar. Antalya Havalimanı Belek arası kaç km, kaç dakika, ne kadar sürer sorularıyla ziyaretçilerin aklında muhtemelen soru işareti kalmayacaktır.

Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Km?

Antalya Havalimanı ile Belek arasındaki mesafe yaklaşık olarak 35-40 kilometredir. Bu mesafe, trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte, genel olarak kısa bir yolculuk anlamına gelmektedir.

Antalya Havalimanı Belek Arası Kaç Dakika, Ne Kadar Sürer?

Antalya Havalimanı'ndan Belek'e ulaşım süresi, trafik koşullarına bağlı olarak ortalama 30-40 dakika sürmektedir.Özellikle turizm sezonunda trafik yoğunluğu artabilir ve seyahat süresi biraz daha uzayabilir. Ancak genel olarak, havalimanından Belek'e ulaşım oldukça hızlı ve konforludur. En konforlu ve hızlı seçeneklerden biri havalimanı transferidir. Önceden rezervasyon yaptırarak havalimanı transferiyle otelinize ulaşabilirsiniz ya da toplu taşımaları kullanabilirsiniz. Bunun yanında araç kiralama hizmetlerini de göz önünde bulundurabilirsiniz.