Antalya Havalimanı Nerede? Antalya Havaalanı Hangi İlçede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Antalya Havalimanı, hem konumu hem de ulaşım olanakları sayesinde Antalya'ya seyahat edenler için oldukça avantajlı bir başlangıç noktasıdır. Havalimanından şehir merkezine ve çevresindeki diğer noktalara ulaşmak oldukça kolaydır. Antalya Havalimanı nerede, hangi ilçede, nereye yakın ve nasıl gidilir gibi konular özellikle Türkiye'nin birçok ünlü tatil beldesine ulaşmak isteyen hem yerli hem yabancı turistlerinin vakıf olması gereken konuların başında yer alır.

Antalya Havalimanı Nerede?

Antalya Havalimanı, Antalya ilinin Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan havalimanı, ulaşım açısından oldukça avantajlı bir konumdadır.

Antalya Havaalanı Hangi İlçede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Antalya Havalimanı çevresinde birçok otele, alışveriş merkezine ve yeme içme mekanına ulaşabilirsiniz. Ayrıca, havalimanından kiralık araçla veya toplu taşıma araçlarıyla Antalya'nın diğer ilçelerine de kolayca ulaşabilirsiniz. Antalya Havalimanına ulaşmak için birçok seçenek bulunmaktadır:

• Havalimanı Otobüsleri: Havalimanı ile şehir merkezi arasında düzenli olarak otobüs seferleri yapılmaktadır. Bu otobüslerle şehir merkezindeki birçok noktaya ulaşabilirsiniz.

• Otobüsler: 400, HAVAŞ.

• Tramvay: T1A (Fatih Durağı -Havalimani Durağı)

• Taksi: Havalimanı çıkışında kolaylıkla bulabileceğiniz taksilerle şehir merkezine veya otelinize ulaşabilirsiniz.

• Araç Kiralama: Havalimanında bulunan araç kiralama şirketlerinden araç kiralayarak kendi aracınızla seyahat edebilirsiniz.