Antalya-Isparta kara yolunda feci kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen TIR ile tarım işçilerine taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 7 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü ağır 7 yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Zeynep Minaz, Hüsnümine Karaca, Anıl Özkan, Gökhan Özkan, Elmas Yüce, Cemile Çakır ve Yeter Gümüş olduğu bildirildi. Yaralıların ise Elif Keskin, ve ismi henüz belirlenemeyen TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. kazayla ilgili inceleme başlatıldı.