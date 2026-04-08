Haberler Yaşam Haberleri Antalya-Isparta kara yolunda feci kaza: 7 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.04.2026 18:14 Son Güncelleme: 8.04.2026 19:06

Antalya- Isparta karayolunda tır ile minibüs çarpıştı. feci kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK
  • ABONE OL

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen TIR ile tarım işçilerine taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 7 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü ağır 7 yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Zeynep Minaz, Hüsnümine Karaca, Anıl Özkan, Gökhan Özkan, Elmas Yüce, Cemile Çakır ve Yeter Gümüş olduğu bildirildi. Yaralıların ise Elif Keskin, ve ismi henüz belirlenemeyen TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz