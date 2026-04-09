Antalya-Isparta karayolunda trafik kazası: Ölü sayısı 8’e çıktı

Kaza, 8 Nisan saat 17.00 sıralarında Burdu il sınırı Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Adil Özkan idaresindeki minibüs ile Gürkan G. idaresindeki bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ve minibüste yolcu konumunda bulunan Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır, Yeter Gümüş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü Gürkan G. İle birlikte 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralı olarak Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zülgariye Öztürk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Her iki yaralıda hayatlarını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Yaralı Esin Keskin'in ise durumunu kritik olduğu kaydedildi.

3 SAVCI KAZAYI ARAŞTIRIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından incelemeler sürerken minibüste bulunan kişilerin Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım işinde çalıştıkları ve Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesine seyir halinde oldukları öğrenildi. Kazanın yaşandığı karayolu ulaşıma kapanırken, araçlarının kaldırılmasının ardından yol 3 saat sonunda tekrar trafiğe açıldı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında 3 savcı görevlendirildi.