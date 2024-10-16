Antalya İstanbul Arası Kaç Km? İstanbul Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İki şehir arasında farklı güzergahlar olabilir. En kısa mesafe, en hızlı rota veya en uygun güzergah gibi farklı kriterlere göre ölçüm yapabilirsiniz. Trafik yoğunluğu, yol çalışmaları gibi faktörler seyahat süresini etkileyebilir ve dolaylı olarak mesafeyi de değiştirebilir. Antalya İstanbul arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise harita üzerinde ölçüm yaparken kullanılan ölçek, sonucun doğruluğu açısından önemlidir.

Antalya İstanbul Arası Kaç Km?

Antalya ile İstanbul arasındaki mesafe, kullandığınız ulaşım aracına ve güzergahınıza bağlı olarak yaklaşık 700-750 kilometredir. Bu mesafeyi kat etmek için otobüs, özel araç veya uçak gibi farklı seçenekler kullanabilirsiniz.

Özel Araçla Seyahat

Mesafe: Yaklaşık 700-750 kilometre

Süre: Normal trafik koşullarında, dinlenme molaları dahil, ortalama 9-10 saat sürmektedir. Ancak tatil dönemleri veya yoğunluk olan saatlerde bu süre daha uzun olabilir.

Güzergah: Genellikle tercih edilen güzergah, Antalya-Burdur-Isparta-Afyonkarahisar-Kütahya-Bursa-İstanbul şeklindedir.

İstanbul Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Otobüsle Seyahat

Mesafe: Yaklaşık 720-780 kilometre

Süre: Otobüs seferleri, durak sayısına ve otobüs firmasının güzergahına göre değişmekle birlikte, ortalama 10-12 saat sürmektedir.

Konfor: Otobüsler genellikle oldukça konforludur ve yolculuk sırasında dinlenme molaları verilir.

Uçakla Seyahat