Antalya Kamp Alanları - Antalya’daki En İyi Kamp Alanları Hangileri, Nerede ve Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Antalya kamp alanları; içerisinde pek çok doğal güzellik bulunan yerlerdir. Genellikle deniz kenarında ya da ormanın derinliklerine gizlenen bu yerleri pek çok insan keşfetmek ister. Antalya'da ücretli ya da ücretsiz kamp yapılabilecek pek çok farklı koy, milli park ve ormanlık alan bulunur. Bu bağlamda kamp yapmak isteyen bireylerin araştırmaları için; Antalya kamp alanları nerede ve yol tarifi ile nasıl gidilir sorularının yanıtı ön plana çıkmaktadır.

Antalya Kamp Alanları

Kleopatra Koyu Kamp Alanı: İsmini içerisinde bulunan bir kayanın Kleopatra'ya benzemesinden alan Kleopatra Koyu'nda kamp yapmak için herhangi bir işletme bulunmaz. Ancak kendi çadırınız ile kamp yapabilirsiniz. Avlan Gölü Kamp Alanı: Nadide bir güzelliğe sahip olan Avlan Gölü 1030 metre rakıma ve 850 hektar büyüklüğünde alana sahiptir. çevresinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Girişler ücretsizdir ve kamp için oldukça gözde bir yerdir. Geyikbayırı Kamp Alanı: Geyikbayırı'nda ücretli ve ücretsiz kamp alanları yer almaktadır. Ücretli bir şekilde kamping tesislerinden faydalanabilir ya da ücretsiz olarak ormanlık alanları ya da Sivri Dağ Milli Parkı yamaçlarında kamp yapmayı tercih edebilirsiniz. Mavikent Tabiat Parkı Kamp Alanı: Girişleri ücretsiz olan bu parkta hem çadır kampı hem karavan kampı iyapılabilir. Ancak alan içerisinde bir tesis bulunmamaktadır. Beldibi Gizli Koy Kamp Alanı: Bir diğer adı Çöplük koyu olan Beldibi Koyu'nde kamp ve piknik yapmak oldukça güzeldir. Doğa ile iç içe olunan bu alana girişler ücretsizdir. Ancak içerisinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır. İncekum Orman Kampı: İncekum Orman Kamp alanı; hem çadır hem karavan kampı için uygundur. İçerisinde kamp alanı, piknik alanı, market, oyun parkı, otopark, tuvalet duş gibi imkanlar bulunduğu için kampçılar için oldukça rahat bir alandır. Ancak giriş ücreti ve kamp alanı ücreti bulunmaktadır. Kurşunlu Şelalesi Kamp Alanı: Kurşunlu Şelalesi Antalya'da 18 metre yükseklikten akan seyir zevki yüksek olan bir yerdir. Piknik, çadır kampı ve karavan kampı yapılabilen bu alana girişler ücretlidir.

Antalya Kamp Alanları Nerede?