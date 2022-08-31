Giriş Tarihi: 31.8.2022 14:42Son Güncelleme: 31.8.2022 14:46
Antalya Kamp Alanları - Antalya’daki En İyi Kamp Alanları Hangileri, Nerede ve Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?
Antalya kamp alanları, berrak denizleri ve muhteşem doğası ile pek çok insanı cezbetmekte. Her yıl yüz binlerce turistin akın ettiği Antalya kamp alanları; tarihten kültüre, milli parklardan kanyonlara, şelalelere ve daha nice doğal güzelliğe ev sahipliği yapmakta. Bu mekanları görebilmek adına yerli ve yabancı turistler Antalya’daki en iyi kamp alanları hangileri sorusunun ve Antalya kamp alanlarına nasıl gidilir sorusunun yanıtını aramaktadırlar.
ABONE OL
Antalya kamp alanları; içerisinde pek çok doğal güzellik bulunan yerlerdir. Genellikle deniz kenarında ya da ormanın derinliklerine gizlenen bu yerleri pek çok insan keşfetmek ister. Antalya'da ücretli ya da ücretsiz kamp yapılabilecek pek çok farklı koy, milli park ve ormanlık alan bulunur. Bu bağlamda kamp yapmak isteyen bireylerin araştırmaları için; Antalya kamp alanları nerede ve yol tarifi ile nasıl gidilir sorularının yanıtı ön plana çıkmaktadır.
Antalya Kamp Alanları
Kleopatra Koyu Kamp Alanı: İsmini içerisinde bulunan bir kayanın Kleopatra'ya benzemesinden alan Kleopatra Koyu'nda kamp yapmak için herhangi bir işletme bulunmaz. Ancak kendi çadırınız ile kamp yapabilirsiniz.
Avlan Gölü Kamp Alanı: Nadide bir güzelliğe sahip olan Avlan Gölü 1030 metre rakıma ve 850 hektar büyüklüğünde alana sahiptir. çevresinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Girişler ücretsizdir ve kamp için oldukça gözde bir yerdir.
Geyikbayırı Kamp Alanı: Geyikbayırı'nda ücretli ve ücretsiz kamp alanları yer almaktadır. Ücretli bir şekilde kamping tesislerinden faydalanabilir ya da ücretsiz olarak ormanlık alanları ya da Sivri Dağ Milli Parkı yamaçlarında kamp yapmayı tercih edebilirsiniz.
Mavikent Tabiat Parkı Kamp Alanı: Girişleri ücretsiz olan bu parkta hem çadır kampı hem karavan kampı iyapılabilir. Ancak alan içerisinde bir tesis bulunmamaktadır.
Beldibi Gizli Koy Kamp Alanı: Bir diğer adı Çöplük koyu olan Beldibi Koyu'nde kamp ve piknik yapmak oldukça güzeldir. Doğa ile iç içe olunan bu alana girişler ücretsizdir. Ancak içerisinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır.
İncekum Orman Kampı: İncekum Orman Kamp alanı; hem çadır hem karavan kampı için uygundur. İçerisinde kamp alanı, piknik alanı, market, oyun parkı, otopark, tuvalet duş gibi imkanlar bulunduğu için kampçılar için oldukça rahat bir alandır. Ancak giriş ücreti ve kamp alanı ücreti bulunmaktadır.
Kurşunlu Şelalesi Kamp Alanı: Kurşunlu Şelalesi Antalya'da 18 metre yükseklikten akan seyir zevki yüksek olan bir yerdir. Piknik, çadır kampı ve karavan kampı yapılabilen bu alana girişler ücretlidir.
Antalya Kamp Alanları Nerede?
Kleopatra Koyu Kamp Alanı: Tekiova'ya 4 km uzaklıkta yer alan Kleopatra Koyu Antalya şehir merkezine 64 km uzaklıktadır. Tekirova'ya kadar toplu taşıma ile ulaşım sağlayıp sonrasında koya giden yoldan şahsi araç ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Yollar kötü olduğundan 4x4 araç ile ulaşım sağlamanız daha konforlu olacaktır.
Avlan Gölü Kamp Alanı: Antalya merkeze 138 km ve Elmalı'ya 27 km uzaklıkta yer alan Avlan Gölü'ne toplu taşıma ile ulaşım sağlanmamaktadır. Yalnızca şahsi aracınız ile ulaşım sağlayabilirsiniz.
Geyikbayırı Kamp Alanı: Antalya merkeze 26 km uzaklıkta ve Konyaaltı'na 18 km uzaklıkta olan Geyikbayırı'na hem toplu taşıma ile hem de şahsi araç ile ulaşım oldukça kolaydır.
Mavikent Tabiat Parkı Kamp Alanı: Antalya'ya 105 km ve Kumluca'ya 13 km uzaklıkta olan Mavikent Tabiat Parkı kamp alanına ulaşım hem toplu taşıma araçlarıyla hem de şahsi araçlarla kolay bir şekilde yapılabilir.
Beldibi Gizli Koy Kamp Alanı: Antalya'ya yalnızca 30 km ve Konyaaltı'na 21 km uzaklıkta yer alan Beldibi Koyu'na Antalya- Kemer yolu üzerinden toplu taşıma ve şahsi araçlarla ulaşım sağlanabilir. Ancak koya araç ile gidilmediğinden bir süre sonra yürümeniz gereklidir.
İncekum Orman Kampı: Alanya'ya 24,4 km ve Antalya'ya 109 km uzaklıkta yer alan İncekum Orman kampı; İncekum Tabiat Parkı sahasi içerisinde yer almaktadır.
Kurşunlu Şelalesi Kamp Alanı: Antalya'ya 21 km ve Kurşunlu'ya 7 km uzaklıkta yer almaktadır. Kurşunlu Şelalesine Kurşunlu- Aksu arasında bulunan toplu ulaşım araçları ve şahsi araçlarla ulaşımı mümkündür.