Haberler Yaşam Haberleri Antalya Kaş Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel araçla Kaş Antalya Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:09 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:09

Antalya Kaş Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel araçla Kaş Antalya Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Antalya, Akdeniz Bölgesinde olup Türkiye’nin en kalabalık beşinci şehridir. Özellikle yazın turist sayısı artar. Türkiye’nin en ünlü turizm ve turunçgiller şehridir. Burada ekonomik koşullar tarıma, ticarete ve turizme dayanmaktadır. Bu sebeple gezilip görülecek yer çok fazladır. Şehrin ilçelerinden biri olan Kaş’a gitmek isteyenler, “Antalya Kaş arası kaç kilometre? Otobüsle, özel araçla Kaş Antalya arası kaç kilometre ve ne kadar sürer?” sorularına cevap arar. Peki, Antalya Kaş arası kaç km? İşte detaylar…

Antalya Kaş Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel araçla Kaş Antalya Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Kaş, Antalya ilinin en büyük yüzölçümüne sahip 4. İlçesidir ve deniz turizminde çok önemli bir yere sahiptir. Yaz aylarında çok fazla ziyaretçi almaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı misafirlerin çoğunlukla tercih ettiği yerlerden biri olan Antalya ve ilçelerine nasıl gidileceği de önemlidir. Çeşitli ulaşım araçları ile Antalya Kaş'a ya da Kaş'tan Antalya'ya nasıl ulaşacağını sizler için hazırladık. Antalya Kaş arası kaç saat? Otobüsle, özel araçla Kaş Antalya arası kaç kilometre ve ne kadar sürer? Soruların yanıtları…

Antalya Kaş Arası Kaç Km?

Antalya ve Kaş arası kaç kilometre yaklaşık olarak 189 kilometre mesafededir. Antalya Kaş arası özel araçla 3 saat 38 dakika sürecektir. Uçakla mesafe (havayolu mesafesi) 122 kilometredir. Antalya Kaş arası uçakla 9 dakika sürer.

  • Araba Mesafesi 189 km
  • Uçuş Mesafesi 9 dk.
  • Yaklaşık Mesafe 122 km
  • Araba Süresi 3 sa. 38 dk.

Kaş Antalya Arası Kaç Km? Antalya Kaş Arası Kaç Saat?

Kaş Antalya arası yaklaşık olarak 188 kilometredir. Mesafe olarak kısaltılmış ücretli ya da ücretsiz yollardan gidildiğinde, Kaş Antalya arası özel araçla 3 saat 5 dakika sürer. Uçak ile seyahat etmeyi düşünüyorsanız, direkt uçuşlarda 124 kilometre olan yolculuk yaklaşık olarak 9 dakika sürmektedir. Dizel bir araçla bu mesafede ortalama 10.34 litre, benzinli bir araç ise 15.04 litre yakıt tüketir.

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Antalya Kaş Arası Kaç Km? Otobüsle, Özel araçla Kaş Antalya Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?
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