Ulaşım kolaylığı ve maliyeti dengede tutmak amaçlı şehirlerarası yolculuklarda otobüs çokça tercih edilen bir ulaşım aracıdır. İnsanlar bir yerden bir yere giderken çokça kullandıkları bu ulaşım aracıyla yolun ne kadar süreceğini bilememektedir. Antalya ve Kemer arası da kaç kilometre ve kaç süreceği merak edilmektedir. Yazımız, edindiğimiz bilgilerin devamında otobüs ve araba yolculuğunun kaç saat süreceği hakkında bilgiler içermektedir. Antalya Kemer arası kaç km? Özel araçla, otobüsle Kemer Antalya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Merak edilen sorular ve daha fazlasının yanıtları…

Antalya Kemer Arası Kaç Km?

Antalya Kemer arası 48 kilometredir. Kemer, Antalya'nın yakın konumlu bir ilçesidir. 1980'li yıllara kadar Kemer'e ulaşım çok kısıtlı olmuştur. Günümüzde teknolojinin ve mühendisliklerin ilerlemesiyle Kemer'e birçok şekilde ulaşım sağlanmaktadır.

Özel Araçla, Otobüsle Kemer Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Kemer Antalya arası seyahat edecekler için, Antalya Kemer arası ortalama 59 dakika sürmektedir. Karayolu ile Antalya ile Kemer arası mesafe 48 kilometredir. D400 otoyolu üzerinden yapılan yolculuk süresi, trafiğe ve diğer koşullara göre farklılık gösterebilmektedir. Otobüsle Kemer Antalya Arası, ortalama 1 saat sürmektedir. Otobüslerin görevini üstlenen, 10 dakika aralıklarla kalkan ilçe minibüsleri mevcuttur. Ayrıca özel taksilerle de Kemer Antalya arası seyahat etmek mümkündür.