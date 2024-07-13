Antalya - Korkuteli karayolunda korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya-Korkuteli karayolu Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli Mevkiinde öğle saatlerinde İsa Çoban yönetimindeki kargo yüklü kamyon, aynı istikamete seyir halinde olan Mehmet Gökçe yönetimindeki araca ve Erkan Kaçak'a ait su taşıyan TIR'a arkadan çarptı.

YOL 3 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Çarpmanın ardından ortalık savaş alanına döndü. TIR devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kazanı ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İsa Çoban'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Gökçe ve araç sürücüsü Erkan Kaçak yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.