Antalya Manavgat Arası Kaç Km? Manavgat Antalya Arası Kaç Kilometre ve Ne Kadar Sürer?

Antalya ve Manavgat arasındaki yolların durumu oldukça iyidir ve güvenli yolculuk yapma imkanı sunmaktadır. Ancak, bazı bölgelerde yol çalışmalarının devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yol durumu ve trafik yoğunluğu hakkında anlık bilgi almak için canlı trafik haritalarından yararlanılabilir. Antalya Manavgat arası kaç km, kaç kilometre ve ne kadar sürer ise özellikle seyahat planlayanlar için merak uyandırıcıdır.

Antalya Manavgat Arası Kaç Km?

Antalya ile Manavgat arasındaki mesafe yaklaşık olarak 77 kilometredir. Bu mesafe, araçla ortalama olarak 1 saat 38 dakika sürmektedir. Yolculuk süresi ise trafik yoğunluğuna ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Antalya'dan Manavgat'a giden yollar, genel olarak iyi durumda olduğu için sürücüler, rahatlıkla seyahat edebilmektedirler. Fakat, yolculuk sırasında trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmek oldukça önemlidir. Bu güzergah, yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça tercih edilen bir rota olarak dikkat çekmektedir.

Alanya Manavgat Arası Kaç Kilometre?

Alanya ile Manavgat arasındaki mesafe yaklaşık olarak 59 kilometredir. Bu mesafe, karayolu ile yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir yolculukla kat edilebilir. Yolculuk süresi, trafik yoğunluğu ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Alanya'dan Manavgat'a doğru giderken, Akdeniz'in güzel manzaraları eşliğinde keyifli bir yolculuk yapmak mümkündür. Bu iki turistik bölge arasında seyahat edenler, yol boyunca çeşitli doğal güzellikler ve tarihi mekanlar da keşfedebilir.

Antalya Havalimanı Manavgat Arası Kaç Km?

Antalya Havalimanı ile Manavgat arası yaklaşık 77 kilometre mesafededir. Bu mesafe, normal trafik koşullarında yaklaşık 1 saat 38 dakika sürebilir. Yolculuk boyunca, Antalya'nın güzel manzaralarını izleyebilir ve Akdeniz'in eşsiz doğasının tadını çıkarabilirsiniz. Manavgat'a ulaşmak için D400 karayolunu kullanarak doğrudan doğuya doğru ilerleyebilirsiniz.