Haberler Yaşam Haberleri Antalya Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Marmaris Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 15:56 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:56

Antalya Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Marmaris Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya Marmaris arası kaç km sorusuna farklı yönlerden yanıt verilebilir. Her iki lokasyon arasındaki mesafe otobüs ve uçak seyahatine göre farklı olabilir. Bu durum süre bazında da geçerli olan bir konudur. Antalya’dan Marmaris kaç sorusuna verilen yanıt da bu bakımdan farklılık gösterir. Özel araçla, uçakla, otobüsle Marmaris Antalya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusunun tüm yanıtları yazımızın devamında.

Antalya Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Marmaris Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya Marmaris arası kaç km sorusu iki lokasyon arasında seyahat etmek isteyen kişilerin merak ettiği bir konu. Farklı şekillerde seyahat etme imkanı bulunan Antalya Marmaris arabayla kaç saat sürüyor sorusu da çok araştırılan bir konudur. Ulaşım şekilleri, iklim ve çevre faktörleri ulaşım süresi üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Bu nedenle özel araçla, uçakla, otobüsle Marmaris Antalya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları haberimizde.

Antalya Marmaris Arası Kaç Kilometre?

Antalya Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve turizm açısından oldukça önemli yerlerden birdir. Marmaris ise Ege Bölgesi'nde yer alan ve Muğla'ya bağlı olan bir ilçedir. Her iki lokasyon da turistik özelliklerinden dolayı çok fazla ziyaretçi kabul eder. Bu iki yer arasındaki mesafe 318 kilometredir. Havayolu ile mesafe ise 215 kilometredir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Marmaris Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya'dan Marmaris'e gitmek isteyenler için özel araç ve otobüsle seyahat süreleri de farklılık gösterebilir. Kendi aracınız ile seyahat etmeyi planlıyorsanız yaklaşık olarak 3 saat 54 dakika sürer. Yol Köyceğiz, Kaşıkçı, Ortaca, Yayla Patlangıç ve Korucak lokasyonları üzerinden gider.

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Antalya Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Marmaris Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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