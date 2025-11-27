Antalya merkezli 17 ilde 414 adrese eşzamanlı uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon öncesinde 4 ay süren teknik ve fiziki takip yaptıklarını söyledi. Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, Antalya merkezli olmak üzere 17 farklı ilde, eniş kapsamlı operasyon düzenlediklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Narkokapan Antalya-2 operasyonumuza 2 bin 753 polis, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 drone, 1 deniz aracı ve 35 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı." dedi.

414 ADRESE EŞZAMANLI BASKIN

Bakan Yerlikaya operasyon kapsamında 414 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 430 şahsı göz altına aldıklarını açıkladı. Operasyonun devam ettiğini de belirten Yerlikaya, "Altını çizerek ifade ediyorum. Biz uyuşturucuya savaş açtık.Göreve geldiğimden bu yana, kahraman polislerimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin düzenlediği operasyonlar sonucu 93 bin 279 zehir tacirini tutukladık. 225 ton uyuşturucu madde, 260 milyon adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 18 ton ara kimyasal ele geçirdik. 345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik." açıklamasını yaptı.

SUÇ EĞİLİMİNİ TERSİNE ÇEVİRDİK

İçişleri Bakanı Yerikaya Avrupa'da uyuşturucu suç trendleri artarken, Türkiye bu eğilimi tersine çeviren çok az sayıdaki ülkeden biri olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin verilerine göre 15-64 yaş aralığında hayatının bir döneminde Uyuşturucu madde kullandığını beyan edenler; Avrupa'da %29'a kadar çıkmışken, Türkiye'de bu oran yalnızca %3,1 olduğunu belirten Yerlikaya, " 2025 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda, bir milyon nüfusa düşen uyuşturucuya bağlı ölüm oranı; Avrupa'da 24,7 iken, ülkemizde 5,1'dir. Bu rakamlar yürüttüğümüz mücadelemizin somut sonuçlar verdiğini gösteriyor. Ancak biz; bir tek evladımızın bile bu bataklığa sürüklenmesini asla kabul etmiyoruz. Bir tek insanımızın dahi, uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybetmesine razı değiliz.Bilinmesini isterim ki; biz durmadan bu mücadeleye devam edeceğiz. Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız." ifadesini kullandı. Yerlikaya ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına, Antalya Valisi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne özverili çalışmalarıdan dolayı teşekkür etti.

UZUN SOLUKLU ANALİTİK ÇALIŞTIK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise kamuoyunda torbacı olarak tabir edilen sokak düzeyindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Kapan – Antalya" operasyonu icrasını internet tabanlı haberleşme uygulamaları üzerinden irtibat kuran, mahalle ve sokaklarda tezgah niteliğinde satış noktaları oluşturarak uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik, uzun soluklu ve çok yönlü teknik, fiziki ve analitik çalışmalar sonucunda deşifre ettiklerini kaydetti. 4 ay süren çalışmalarda elde edilen teknik ve delillendirme çalışmaları kapsamında 349 erkek, 131 kadın olmak üzere 587 şüpheli şahsın tespitinin yapıldığını belirterek, "Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, 27 Kasım tarihinde Antalya merkezli Adana, Afyon, Çorum, İstanbul, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Yozgat, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun ve Gaziantep olmak üzere 17 farklı ilde, 414 ayrı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek geniş kapsamlı bir operasyon planlanmıştır. Soruşturma dosyası kapsamında; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 11 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." denildi.