Haberler Yaşam Haberleri Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 tutuklama
Giriş Tarihi: 25.05.2026 11:13

Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 tutuklama

Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 189 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 121 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 59 kişi ise tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ilde 189 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda toplam 189 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 121 şüpheli gözaltına alınırken, 17'sinin cezaevinde, 6'sının askerlik görevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i serbest bırakılırken, 51'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 59 şüpheli ise tutuklandı. Şüphelilerin Antalya'da 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu belirlendi. Şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.

