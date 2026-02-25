Antalya merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

13 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIK

Çalışmalar çerçevesinde ilan sitesi üzerinden sahte satılık ev ilanı verildiği ve bu yöntemle 13 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.