Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı

44 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takip sonrası Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı. 44 şüphelinin 28 farklı suç eylemine karıştığı belirlendi. Şüphelilerin bulundukları şehirde "nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik" gibi suçları karıştıkları belirlendi.