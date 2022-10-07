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Giriş Tarihi: 7.10.2022 10:22

Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı

Antalya merkezli 9 ilde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütü ve mafya yapılanmasına yönelik operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bulundukları şehirde “nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik” gibi suçları karıştıkları belirlendi.

İHA
Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

44 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takip sonrası Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı. 44 şüphelinin 28 farklı suç eylemine karıştığı belirlendi. Şüphelilerin bulundukları şehirde "nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik" gibi suçları karıştıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler elleri arkadan plastik kelepçeli, çevik kuvvet eşliğinde adliyeye sevk edildi.

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Antalya merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 44 gözaltı
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