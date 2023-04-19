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Giriş Tarihi: 19.4.2023 10:33 Son Güncelleme: 19.4.2023 10:59

Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı

Türkiye'nin en sarp ve korkutucu yoluna sahip Antalya ile Mersin karayolu virajlı yollardan kurtuluyor. Akdeniz Sahil Yolu Projesi, iki kentin turizm, ticaret ve tarımdaki iş birliğini arttıracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünden derlediği bilgiye göre, Mersin ile Antalya arasında planlanan 456 kilometrelik yolun 394 kilometresi tamamlanarak bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı. Kalan 30 kilometrelik kesimde hummalı çalışmalarını sürdüren ekipler, tünel, köprü ve viyadük inşaatlarında da önemli aşama kaydetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı

Turizmin ve tarımın başkenti iki kenti bir birine bağlamak için planlanan 34 tünelden 19'u, 83 olarak planlanan köprü ve viyadükten 61'i tamamlandı. Seyahat süresi 140 dakika azaldı. Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla, sürücülerin keskin virajları nedeniyle "çileli yol" olarak adlandırdığı Mersin-Antalya kara yolunun 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısaldı.

OTOYOL PROJESİ UYGULAMAYA KONULDU

Keskin virajlardan kurtulma ve yol uzunluğunun da kısalmasıyla, iki kent arasındaki seyahat süresi yaklaşık 140 dakika azaldı. Hem ulaşım süresinin daha da aşağıya çekilmesi hem de sürüş konforunun arttırılması için Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin ihalesi yapılan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi de uygulamaya konuldu. Proje kapsamında yapılacak kara yolu, tünel, viyadük ve köprülerde son çalışmalar tamamlanıyor.

KORKULU RÜYA BİTİYOR

Antalya – Mersin karayolunda sürücülerin korkulu rüyası olan Sırtlan Yokuşu tarih oluyor. Gözca – Aydınçık arasında 3 tünel 2 viyadükte son rötuşlar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3 tünel ve 2 viyadükün mayıs ayında hizmete gireceğini kaydederek, "Türkiye'de hayal gibi görülen dağları delerek bir rüyayı gerçekleştiriyoruz. Sırtlan Yokuşu artık olmayacak .Bu bölümü torosları delerek geçiyoruz" diye konuştu.

ANTALYA'YA GELEN TURİST MERSİN'E GİDEBİLECEK

Antalya'ya gelenler artık Mersin'in batı kesimlerini rahatlıkla gezebilecek, hatta merkeze kadar gelebileceklerdir. Mersin'den de insanlar Antalya'ya çok rahat gidecekler. Proje, iki şehir arasında ticareti de geliştirecek, yatırımcıları birbirine çekecektir.

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Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
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