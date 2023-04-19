Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı

Turizmin ve tarımın başkenti iki kenti bir birine bağlamak için planlanan 34 tünelden 19'u, 83 olarak planlanan köprü ve viyadükten 61'i tamamlandı. Seyahat süresi 140 dakika azaldı. Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla, sürücülerin keskin virajları nedeniyle "çileli yol" olarak adlandırdığı Mersin-Antalya kara yolunun 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısaldı.

OTOYOL PROJESİ UYGULAMAYA KONULDU

Keskin virajlardan kurtulma ve yol uzunluğunun da kısalmasıyla, iki kent arasındaki seyahat süresi yaklaşık 140 dakika azaldı. Hem ulaşım süresinin daha da aşağıya çekilmesi hem de sürüş konforunun arttırılması için Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin ihalesi yapılan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi de uygulamaya konuldu. Proje kapsamında yapılacak kara yolu, tünel, viyadük ve köprülerde son çalışmalar tamamlanıyor.

KORKULU RÜYA BİTİYOR

Antalya – Mersin karayolunda sürücülerin korkulu rüyası olan Sırtlan Yokuşu tarih oluyor. Gözca – Aydınçık arasında 3 tünel 2 viyadükte son rötuşlar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3 tünel ve 2 viyadükün mayıs ayında hizmete gireceğini kaydederek, "Türkiye'de hayal gibi görülen dağları delerek bir rüyayı gerçekleştiriyoruz. Sırtlan Yokuşu artık olmayacak .Bu bölümü torosları delerek geçiyoruz" diye konuştu.

ANTALYA'YA GELEN TURİST MERSİN'E GİDEBİLECEK

Antalya'ya gelenler artık Mersin'in batı kesimlerini rahatlıkla gezebilecek, hatta merkeze kadar gelebileceklerdir. Mersin'den de insanlar Antalya'ya çok rahat gidecekler. Proje, iki şehir arasında ticareti de geliştirecek, yatırımcıları birbirine çekecektir.