Haberler Yaşam Haberleri Antalya Plajları ve Koyları - Antalya’da Denize Girilecek En Güzel Koylar, Gezilecek Yerler ve Plajlar
Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:55 Son Güncelleme: 28.11.2022 14:55

Antalya Plajları ve Koyları - Antalya’da Denize Girilecek En Güzel Koylar, Gezilecek Yerler ve Plajlar

Deniz ve doğa tutkunlarının en çok araştırdığı konulardan biri de Antalya plajları listesidir. Plajların yanı sıra Antalya koyları da görülmeye değer alanlar arasındadır. Antalya'nın en güzel koyları tercih edilerek denizin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Denize girilecek yerlerin bir kısmı Antalya merkez plajlar, bir kısmı da şehir dışındadır. Antalya'da denize girilecek koylar ve plajlarını sizler için araştırarak yazımızda derledik.

Antalya Plajları ve Koyları - Antalya’da Denize Girilecek En Güzel Koylar, Gezilecek Yerler ve Plajlar

Antalya plajları, temiz denizi ve muhteşem kumları ile dikkat çeker. Bunun yanında gözlerden uzak bir alanda denize girmek isterseniz de Antalya koyları harika bir seçim olabilir. Antalya'nın en güzel koyları içinde kamp için de uygun bölgeler bulunur. Antalya'da denize girilecek koylar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken alanlardır. Bu nedenle plaj ve koyların özellikle yaz aylarında yoğun olduğunu görebilirsiniz. Antalya merkez plajlar yazımızın devamında.

Antalya Plajları

Antalya'da denize gireceğiniz birçok plaj ve koy vardır. Bunlar içinde dikkat çeken plajlar aşağıdaki gibidir.

Kleopatra Plajı

Bu plaj adını Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan almıştır. Benzersiz bir güzelliğe sahip olan bu plaj, 2 km'lik uzunluğu ile misafirlerine harika bir süreç yaşatır.

Kaputaş Plajı

Kaputaş Kanyonu üzerinde bulunan bu plaja, 200 adet merdivenden iniş yapılarak ulaşılır. Girişlerin ücretsiz olduğu bu plaj da doğal güzellikleri ile dikkat çeker.

Lara Halk Plajı

Antalya il merkezine 15 km mesafede olan bu plaj aynı zamanda uzun bir sahile de sahiptir. İnce tanecikli kumlardan oluşan bu plajda türkuaz denizin tadını çıkarabilirsiniz.

Konyaaltı Halk Plajı

Antalya merkez plajları içinde bulunan Konyaaltı Plajı'nın merkeze mesafesi sadece 5 km'dir. Sığ bir denize sahip olan plajda deniz için her türlü imkâna sahip işletmeleri de bulabilirsiniz.

Antalya Koyları

Antalya'da çok sayıda plaj olduğu gibi denize girmek için tercih edeceğiniz çok özel koylar da bulabilirsiniz. Bu koylar içinde dikkat çekenler aşağıdaki koylardır.

• Kumluca'da bulunan Adrasan, Korsan ve Ceneviz Koyu

• Finike'de bulunan Andrea Doria Koyu

• Kaş'ta bulunan Büyük Çakıl Koyu

• Kemer'de bulunan Phaselis Koyu

• Adrasan'da bulunan Sazak Koyu

• Gazipaşa'da bulunan Delik Deniz-Kral Koyu

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Antalya Plajları ve Koyları - Antalya’da Denize Girilecek En Güzel Koylar, Gezilecek Yerler ve Plajlar
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