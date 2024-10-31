Antalya Trabzon Arası Kaç Km? Trabzon Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya ile Trabzon arasındaki seyahat süresi, tercih ettiğiniz ulaşım aracına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Her iki şehir de kendi içinde farklı güzellikler sunmakta ve yıl boyunca birçok ziyaretçi çekmektedir. Seyahat planınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmanız, keyifli bir yolculuk geçirmenizi sağlayacaktır. Antalya Trabzon arası kaç km ve kaç saat sürer demeden önce, eğer özel aracınızla seyahat edecekseniz yol güzergahınızı önceden belirlemenizde fayda vardır.

Antalya Trabzon Arası Kaç Km?

Karayolu Mesafesi: Antalya ile Trabzon arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık olarak 1.100 kilometredir

Uçak Mesafesi: Uçakla seyahat etmek, karayolu yolculuğuna göre çok daha kısa sürmektedir. Antalya ile Trabzon arasındaki uçuş mesafesi yaklaşık olarak 903 kilometredir.

Trabzon Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya'dan Trabzon'a kara yoluyla seyahat eden bir kişinin yolculuğu ortalama 14-16 saat sürmektedir. Bu süre, yol koşullarına, trafik durumuna ve yapılan mola sürelerine göre değişiklik gösterebilir. Özellikle yaz aylarında tatil sezonunun yoğunluğu nedeniyle trafik artışı yaşanabilir, bu da yolculuk süresini uzatabilir.

Havayolu ile seyahat etmek isteyenler içinse durum oldukça farklıdır. Hızlı ve konforlu bir seyahat için uçak tercih edilebilir. Antalya'dan Trabzon'a direkt uçuşlar mevcuttur ve uçuş süresi yaklaşık 1.5-2 saattir. Ancak, havalimanına ulaşım ve havaalanındaki bekleme sürelerini de hesaba katmak gerekir.