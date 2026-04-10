Antalya ulaşımı nefes aldı

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altınkale Kavşağı'nın şehir trafiğini rahatlatacağını söyledi. Projenin hem zamandan hem de yakıttan önemli tasarruf sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Proje Antalya trafiğine nefes aldıracak. Antalya'ya yapılan yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Durmak yok, yola devam' vizyonuyla Antalya'ya hizmet sunmaya devam ediyoruz" dedi.

"SON 24 YILDA 353 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Antalya'nın ulaşım altyapısına yapılan yatırımlara dikkat çeken Uraloğlu, "Son 24 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 353 milyar 650 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 774 kilometreye çıkardık" ifadelerini kullandı.

"ALTINKALE KAVŞAĞI TRAFİĞİ RAHATLATACAK"

Altınkale Kavşağı'nın önemine değinen Bakan Uraloğlu, projenin özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sorununa çözüm getireceğini vurgulayarak, "Döşemealtı girişinde yer alan hemzemin kavşak, yoğun saatlerde uzun kuyruklara neden oluyordu. Bu ihtiyacı görerek kavşağı farklı seviyeli hale getirdik ve trafiğin kesintisiz akışını sağladık" diye konuştu.

"SEYAHAT SÜRESİ 30 SANİYEYE DÜŞTÜ"

Projenin teknik detaylarını da paylaşan Uraloğlu, "71 metre uzunluğunda modern bir köprü inşa ettik. Bu projeyle seyahat süresini 30 saniyeye düşürdük. Yıllık 274 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

"ÇEVREYE DE KATKI SAĞLAYACAK"

Kavşağın çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, "Akıcı trafik sayesinde yıllık 2 bin 651 ton karbon emisyonunu azaltacağız. Böylece hem çevremizi koruyacak hem de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakacağız" ifadelerini kullandı.

"ANTALYA'NIN HER NOKTASINA YATIRIM SÜRECEK"

Antalya'nın turizm ve tarım açısından stratejik bir şehir olduğuna vurgu yapan Uraloğlu, "Antalya'nın ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Şehrimizi modern yollar, tüneller ve köprülerle donatmaya devam edeceğiz" dedi.