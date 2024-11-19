Antalya Urfa Arası Kaç Km? Şanlıurfa Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya'dan Urfa'ya ya da tam tersi istikamette gidecek olan kişilerin öncelikle birtakım yol bilgilerine ihtiyacı bulunmaktadır. Böyle durumlarda her iki şehir arasındaki mesafe için Karayolları Müdürlüğü verilerinden yararlanmak mümkündür. Bu bilgilere bakarak ne yakıt tüketmeniz gerektiğini de kolayca hesaplanabilir. Fakat doğru hesaplama için Antalya Urfa arası kaç km ve kaç saat sürer sorularına tam yanıt öğrenmelisiniz.

Antalya Urfa Arası Kaç Km?

Antalya ve Urfa arasındaki mesafe için en güvenli verileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nden almak mümkün olur. Bu verilere göre iki şehir arasında 966 kilometre mesafe vardır. Hatta Karayolları Haritası üzerinden de bu mesafeyi görmek mümkün olur.

Araba ile iki şehir arasındaki mesafe için harcanacak yakıt ise aracın yakıt türüne göre farklılık gösterebilir. 966 km mesafede yaklaşık olarak 62.8 litre yakıt tüketirsiniz. Bunun yanında dizel araçlarda 58 litre yakıt yeterli olur.

Antalya Urfa Arası Kaç Saat?

Antalya Urfa arasındaki mesafe araba, uçak ve otobüs ile farklı sürelerde gidilebilir. Ara ile 10 saat 58 dakikada bu mesafeyi gidebilirsiniz. Uçak ile kuş uçuşu uzaklık daha az olduğundan 4 saat 31 dakikada gidebilme şansınız vardır. Otobüs ile gitmek isteyenler için ise 15 saat 51 dakika sürmektedir. Kısacası her ulaşım şeklinde farklı bir yolculuk saati bulunmaktadır. Bu bilgilere göre seyahati planlamak mümkün olmaktadır.