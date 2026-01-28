Antalya ve Muğla’da hortum çatıları uçurdu

Meteoroloji'nin 'sarı kod'lu uyarısının ardından Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle dereler taştı, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı, oluşan hortum nedeniyle çatılar uçtu. Muğla'da da fırtına etkili oldu, rüzgârın hızı 90 kilometreye kadar çıktı, seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Diyarbakır'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksamalar yaşandı.Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Muratpaşa ilçesinde bir işyerinin sundurması, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta hasar meydana geldi. Finike'de sahilden gelen hortum, sahil yolundaki yönlendirme levhalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu güzergâhına ilerledi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kumluca, Demre, Kas ilçelerinde yaşanan hortumda ise evlerin çatıları uçtu, seralar yerle bir oldu. Döşemealtı ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi'nde dere taşması sonucu su seviyesi yaklaşık 40 santimetreye yükseldi.