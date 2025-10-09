Antalya’da 1 milyon 240 bin liralık ’vekalet’ yalanı: Ev aldım sanırken dolandırıldı!

'DOLANDIRILDIĞIMI TAPUDA ANLADIM'

Dolandırılan Hüseyin Güneş ise "Bundan 10 gün önce internet sitesinde bir ev ilanı gördüm. Babamla kardeşim gidip baktı, beğendiler. Belediyeden rayiç bedelini çıkardık, tapudan randevu aldık. Tapu harcını yatırdım. Dolandırıcı bana, 'Vekalet verdiğim kişi imza atacak' dedi. Tapuda gerçek ev sahibi, 'Hesabıma para düşmeden imza atmam' deyince dolandırıldığımı anladım" dedi.

PARA KRİPTOYA AKTARILDI

Güneş, "Birine 740 bin, diğerine 500 bin lira olmak üzere iki ayrı IBAN'a gönderdim. Sonradan siber suçlardan öğrendim ki param kriptoya aktarılmış. 6 yıldır gece gündüz çalışarak biriktirmiştim. Hiç param kalmadı. Bu parayı ya ev almak için ya da çocuğumu üniversiteye göndermek için saklıyordum. Şimdi evde huzurum bozuldu" diye konuştu.