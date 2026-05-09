Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da 15 yıl önce katledilmişti: Havva Yıldırım cinayetinde yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 13:12

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Havva Yıldırım'ın 15 yıl önce elleri ve ağzı bağlandıktan sonra boğularak öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden ele alındı. Cinayet şüphelisi S.K.'nin geçen ay tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında dün yakalanan Y.K. de tutuklandı.

DHA
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ekipleri ile Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, 11 Eylül 2011'de Ulucak Mahallesi'nde elleri ve ağzı bağlandıktan sonra boğularak öldürülen Havva Yıldırım'a ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Olay yerinden elde edilen ve şüpheliye ait olduğu değerlendirilen DNA örnekleri, gelişen kriminal teknolojiler kullanılarak yeniden incelendi. JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu kimliği belirlenen şüpheli S.K., 30 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü çalışma sonucu dün gözaltına alınan diğer şüpheli Y.K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANTALYA

