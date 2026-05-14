Giriş Tarihi: 14.05.2026 22:55

Antalya’da 150 bin liralık borç kavgasında kan aktı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde, meydana gelen olayda, 150 bin TL borcu bulunan Sebahattin Küpeli ile borcu veren kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Küpeli boyun ve sırtından 5 kez bıçaklanırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı suç aletiyle birlikte yakalandı.

DHA Yaşam
Olay, Kepez ilçesi Menderes Mahallesi 6950 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 150 bin TL borcu bulunan Sebahattin Küpeli, borç meselesini konuşmak için B.T.'yi çağırdı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BOYNUNDAN VE SIRTINDAN 5 KEZ BIÇAKLANDI

Yaşanan arbede sırasında B.T., yanında getirdiği bıçakla Küpeli'yi boyun ve sırtından 5 kez bıçakladı. Küpeli ise sopayla B.T.'nin başına vurarak direnmeye çalıştı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığılan Küpeli'yi hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı halde bulunan Sebahattin Küpeli, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küpeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanan B.T., ifadesinin alınmasının ardından tedbir amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
