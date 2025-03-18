Antalya’da evlat vahşeti: Babasının boğazını keserek katletti!

BOĞAZINI KESTİ

Oğuzhan Akyol emekli ikramiyesini bile almayan babası Süleyman Akyol ile para yüzünden tartıştı. Gözü dönmüş oğul bıçakla babasının boğazını keserek evden kaçtı. Bu sırada büyük oğlu babasını telefonla aradı. Ancak telefon açılmadı. Bunun üzerine işyerinden izin alıp yola çıktı. Bu sırada durumu polise bildirdi. Babasının oturduğu dairenin kapıyı polislerle birlikte açtı.