Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da evlat vahşeti: Babasının boğazını keserek katletti!
Giriş Tarihi: 18.3.2025 15:59 Son Güncelleme: 18.3.2025 17:40

Antalya’da evlat vahşeti: Babasının boğazını keserek katletti!

Kan donduran olay Antalya’da meydana geldi. 65 yaşındaki Süleyman Akyol madde bağımlısı olduğu iddia edilen 27 yaşındaki oğlu Oğuzhan Akyol’la para konusunda tartıştı. Olayın büyümesi üzerine cani evlat henüz 2 aylık emekli olan ve bayram ikramiyesini dahi alamamış babasını boğazını keserek katletti. Katil zanlısı evlat kıskıvrak yakalanırken, talihsiz adamın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK

Korkunç cinayet Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 sokak İbrahim Ece Apartmanı 4'üncü katında meydana geldi. Ocak ayında emekli olan Süleyman Akyol madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Oğuzhan Akyol ile tartıştı. Büyük oğlu babasını, eve almaması konusunda uyardı. Ancak Oğuzhan Akyol bir yolunu bulup eve girdi.

BOĞAZINI KESTİ

Oğuzhan Akyol emekli ikramiyesini bile almayan babası Süleyman Akyol ile para yüzünden tartıştı. Gözü dönmüş oğul bıçakla babasının boğazını keserek evden kaçtı. Bu sırada büyük oğlu babasını telefonla aradı. Ancak telefon açılmadı. Bunun üzerine işyerinden izin alıp yola çıktı. Bu sırada durumu polise bildirdi. Babasının oturduğu dairenin kapıyı polislerle birlikte açtı.

İçerde babasının kanlar içindeki yerde hareketsiz görüntüsü ile karşılaştı. Eve sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri Süleyman Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cinayeti öğrenin Süleyman Akyol'un yakıları ile üniversiteden mesai arkadaşları eve koştu. Acı haberle yıkıldı. Evde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri yaşanan boğuşmanın ardından Süleyman Akyol'un boğazını kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis aynı zamanda Kazakistan vatandaşı olan cinayet zanlısı Oğuzhan Akyol'un yurtdışına kaçmaması için havalimanı polisi uyarıldı. Savcılık incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Cinayetin ardından polis yaptığı çalışmada para yüzünden babası Süleyman Akyol'un boğazını kesen madde bağımlısı oğlu Oğuzhan Akyol'u Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde kaldırımda yürürken yakaladı. Polis cinayet zanlısı oğulu sorguya aldı. Süleyman Akyol'un emekliliğinin ardından ikramiyesini bile almadan öldürülmesine yakınları tepki gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da evlat vahşeti: Babasının boğazını keserek katletti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz