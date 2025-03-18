Antalya’da evlat vahşeti: Babasının boğazını keserek katletti!

Korkunç cinayet Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 sokak İbrahim Ece Apartmanı 4'üncü katında meydana geldi. Ocak ayında emekli olan Süleyman Akyol madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Oğuzhan Akyol ile tartıştı. Büyük oğlu babasını, eve almaması konusunda uyardı. Ancak Oğuzhan Akyol bir yolunu bulup eve girdi.
BOĞAZINI KESTİ
Oğuzhan Akyol emekli ikramiyesini bile almayan babası Süleyman Akyol ile para yüzünden tartıştı. Gözü dönmüş oğul bıçakla babasının boğazını keserek evden kaçtı. Bu sırada büyük oğlu babasını telefonla aradı. Ancak telefon açılmadı. Bunun üzerine işyerinden izin alıp yola çıktı. Bu sırada durumu polise bildirdi. Babasının oturduğu dairenin kapıyı polislerle birlikte açtı.
MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Cinayeti öğrenin Süleyman Akyol'un yakıları ile üniversiteden mesai arkadaşları eve koştu. Acı haberle yıkıldı. Evde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri yaşanan boğuşmanın ardından Süleyman Akyol'un boğazını kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis aynı zamanda Kazakistan vatandaşı olan cinayet zanlısı Oğuzhan Akyol'un yurtdışına kaçmaması için havalimanı polisi uyarıldı. Savcılık incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKALANDI
Cinayetin ardından polis yaptığı çalışmada para yüzünden babası Süleyman Akyol'un boğazını kesen madde bağımlısı oğlu Oğuzhan Akyol'u Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde kaldırımda yürürken yakaladı. Polis cinayet zanlısı oğulu sorguya aldı. Süleyman Akyol'un emekliliğinin ardından ikramiyesini bile almadan öldürülmesine yakınları tepki gösterdi.